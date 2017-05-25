Убежденными атеистами считают себя 2,5% украинцев

Если на Западе Украины верующими людьми считают себя более 90% граждан, то на Юге – меньше половины.

Настоящих атеистов в Украине почти нету Андрей Товстыженко, ZN.UA

Абсолютная(67,1%) считают себя верующими людьми, еще 11,7% колеблются между верой и неверием, свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Неверующими себя считают 4,1% граждан, 2,5% - убежденными атеистами.

О равнодушии к религиозным вопросам заявили 8,2% респондентов, 6,3% затруднились с ответом.

Уровень религиозности имеет отчетливый региональный характер: верующими считают себя 91% жителей Запада, 70% - Центра, 53% - Востока и 43% - Юга.

Центр Разумкова

Исследование было проведено социологической службой Центра Разумкова с 3-9 марта 2017 года во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий. Опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, что по данным опроса Центра Разумкова, две трети граждан (68,2%) считают себя православными, к римско-католической церкви принадлежат 1,0% украинцев, r Украинской греко-католической – 7,8%, протестантами себя считают 0,8%, исповедуют иудаизм 1,3%, ислам – 0,2%, буддизм - 0,1%, индуизм – 0,1%, язычество – около 0%, просто христианами себя считают 7,0%, другие религии исповедуют 0,4%, не относят себя ни к каким религиозным вероисповеданиям – 12,6%, отказались отвечать 0,6% респондентов.