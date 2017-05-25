Относительное большинство украинцев хотят объединения церквей на основе Киевского патриархата

Позиции граждан относительно перспектив разобщенного православия в Украине по сравнению с прошлым годом несколько изменились.

Православные Украины хотят сплотиться вокруг УПЦ (Киевский патриархат) Василий Артюшенко, ZN.UA

Относительное большинство украинцев (29%) поддерживают мнение, чтодолжны сплотиться вокруг УПЦ (Киевский патриархат), свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова. В прошлом году так считали 24% респондентов.

Несколько меньше (21%) считают, что "православные церкви Украины должны объединиться в единую Церковь, которая будет добиваться независимости" (в прошлом году – 24%).

В то же время, как и в прошлом году, значительная часть (41%) граждан или продемонстрировали равнодушие к вопросу перспектив православия (23%), или не смогли определиться в отношении него (17%).

С 2010 года почти втрое – с 22% до 8% - уменьшилось число граждан, уверенных в том, что "Украинская православная церковь должна оставаться неотъемлемой частью Русской православной церкви".

Центр Разумкова

В июне 2016 года Верховная Рада обратилась к вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении автокефалии Православной церкви в Украине. Рада просит патриарха признать недействительным томос 1686 года о переподчинении Киевской митрополии Москве, поскольку он был принят с нарушением священных канонов Православной церкви.