Террористы в Донбассе муштруют пополнение из "ростовских лагерей" - ИС

"Практические занятия" оккупантов влияют на характер обстрелов в зоне АТО.
В "учениях" на переднем крае террористов принимают участие представители целого ряда воинских специальностей, а также военнослужащие ВС РФ, прибывшие в Донбасс из России.
"Это сказывается на характере обстрелов и приемах ведения огня, касаясь, в первую очередь, корректировщиков, снайперов, расчетов артиллерийских систем и пулеметчиков", - подчеркивает Тымчук.
Напомним, на прошлой неделе боевики "9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты 1-го АК ДНР" и "Азовской флотилии ДНР" провели совместные "учения". Данные мероприятия включали себя батальонные тактические учения на суше и отработку "десантирования" с моря на побережье с рыболовецких баркасов и прогулочных катеров "флотилии" оккупантов.ZN.UA