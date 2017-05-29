Террористы в Донбассе муштруют пополнение из "ростовских лагерей" - ИС

"Практические занятия" оккупантов влияют на характер обстрелов в зоне АТО.

"Пополнение" боевиков Донбасса проходит "обкатку" в боевых условиях vk.com/strelkov_info

Российское командование "1-го АК ДНР" устроило в зоне проведения антитеррористической операции "" для "выпускников" учебных центров в оккупированных районах Донбасса и в Ростовской области Российской Федерации, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

В "учениях" на переднем крае террористов принимают участие представители целого ряда воинских специальностей, а также военнослужащие ВС РФ, прибывшие в Донбасс из России.

"Это сказывается на характере обстрелов и приемах ведения огня, касаясь, в первую очередь, корректировщиков, снайперов, расчетов артиллерийских систем и пулеметчиков", - подчеркивает Тымчук.

Напомним, на прошлой неделе боевики "9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты 1-го АК ДНР" и "Азовской флотилии ДНР" провели совместные "учения". Данные мероприятия включали себя батальонные тактические учения на суше и отработку "десантирования" с моря на побережье с рыболовецких баркасов и прогулочных катеров "флотилии" оккупантов.