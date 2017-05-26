Боевики в Донбассе учатся "десантированию" с рыболовецких баркасов – ИС

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А на полигоне в Торецке террористы заканчивают формирование батальонно-тактической группы.

Флота у боевиков Донбасса нет, но "учения морпехов" проводятся facebook.com/newsdnr

На приморском направлении в зоне проведения антитеррористической операции проходят совместные учения "9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты 1-го АК ДНР" боевиков и "", сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Данные мероприятия включают себя батальонные тактические учения на суше и отработку "десантирования" с моря на побережье с рыболовецких баркасов и прогулочных катеров, входящих в состав "флотилии".

Тем временем "военнослужащие" российско-террористических войск проводят учения на полигоне под Торецком. Данными учениями завершается формирование новой батальонной тактической группы (БТГр) оккупантов в составе "1-го АК ДНР".

"Особое внимание в ходе учений уделяется взаимодействию пехоты и артиллерийско-минометных подразделений. Учения проходят без тяжелой бронетехники, танки прибудут в состав БТГр перед отправкой на фронт", - пишет Тымчук на своей странице в Facebook.

В то же время руководство Центра территориальных войск Южного ВО ВС РФ рассматривается вопрос формирования в составе "1-го АК ДНР" отдельной танковой бригады. Инициатором ее создания выступает командование террористов, формировать ее предлагается на базе отдельного танкового батальона "Дизель". В 2016 году это НВФ было признано российскими кураторами боевиков как "лучший танковый батальон". Формирование бригады связано со сложностями в обеспечении жизнедеятельности и боеготовности такого подразделения, а также нехваткой подготовленных экипажей, однако командование "1-го АК ДНР" настаивает на необходимости создания подобной бригады.

Как сообщалось ранее, террористы из состава 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) российско-террористических войск были переведены на карантин в связи с увеличением случаев инфекционных заболеваний среди личного состава.

Ранее сообщалось об эпидемии педикулеза в рядах "морпехов" боевиков этого же подразделения.