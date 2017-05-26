Боевики в Донбассе учатся "десантированию" с рыболовецких баркасов – ИС

А на полигоне в Торецке террористы заканчивают формирование батальонно-тактической группы.
Данные мероприятия включают себя батальонные тактические учения на суше и отработку "десантирования" с моря на побережье с рыболовецких баркасов и прогулочных катеров, входящих в состав "флотилии".
Тем временем "военнослужащие" российско-террористических войск проводят учения на полигоне под Торецком. Данными учениями завершается формирование новой батальонной тактической группы (БТГр) оккупантов в составе "1-го АК ДНР".
"Особое внимание в ходе учений уделяется взаимодействию пехоты и артиллерийско-минометных подразделений. Учения проходят без тяжелой бронетехники, танки прибудут в состав БТГр перед отправкой на фронт", - пишет Тымчук на своей странице в Facebook.
В то же время руководство Центра территориальных войск Южного ВО ВС РФ рассматривается вопрос формирования в составе "1-го АК ДНР" отдельной танковой бригады. Инициатором ее создания выступает командование террористов, формировать ее предлагается на базе отдельного танкового батальона "Дизель". В 2016 году это НВФ было признано российскими кураторами боевиков как "лучший танковый батальон". Формирование бригады связано со сложностями в обеспечении жизнедеятельности и боеготовности такого подразделения, а также нехваткой подготовленных экипажей, однако командование "1-го АК ДНР" настаивает на необходимости создания подобной бригады.
Как сообщалось ранее, террористы из состава 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) российско-террористических войск были переведены на карантин в связи с увеличением случаев инфекционных заболеваний среди личного состава.
Ранее сообщалось об эпидемии педикулеза в рядах "морпехов" боевиков этого же подразделения.ZN.UA