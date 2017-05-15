"Морпехи" боевиков ОРДО страдают от педикулеза – ИС

Командование террористов в срочном порядке выдает им новое обмундирование.

Террористы Донбасса терпят поражение в "боях" со вшами Facebook/Gennadiy Dubovoy

из состава так называемого "9-го отдельного мотострелкового полка морской пехоты 1-го АК ДНР" страдают от вспышки педикулеза, поразившего передовые позиции и базы террористов в Новоазовском районе, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

В настоящее время командование боевиков активно проводит мероприятия по дезинфекции позиций в непосредственной близости от линии фронта, а также в авральном порядке выдает террористам НВФ новое обмундирование и имущество.

Как сообщалось ранее, российские кураторы обязали боевиков пройти "аттестацию личного состава", в рамках которой требовалось сдать анализы крови на ВИЧ и СПИД, а также употребление наркотиков, и пройти собеседование с наркологом и психиатром.