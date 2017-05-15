"Морпехи" боевиков ОРДО страдают от педикулеза – ИС

Командование террористов в срочном порядке выдает им новое обмундирование.
В настоящее время командование боевиков активно проводит мероприятия по дезинфекции позиций в непосредственной близости от линии фронта, а также в авральном порядке выдает террористам НВФ новое обмундирование и имущество.
Как сообщалось ранее, российские кураторы обязали боевиков пройти "аттестацию личного состава", в рамках которой требовалось сдать анализы крови на ВИЧ и СПИД, а также употребление наркотиков, и пройти собеседование с наркологом и психиатром.ZN.UA