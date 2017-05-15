Топ Новости
<
>

"Морпехи" боевиков ОРДО страдают от педикулеза – ИС

15 мая в 10:38

Командование террористов в срочном порядке выдает им новое обмундирование. 

Боевики_2
Террористы Донбасса терпят поражение в "боях" со вшами
Facebook/Gennadiy Dubovoy
Боевики из состава так называемого "9-го отдельного мотострелкового  полка морской пехоты 1-го АК ДНР" страдают от вспышки педикулеза, поразившего передовые позиции и базы террористов в Новоазовском районе, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

В настоящее время командование боевиков активно проводит мероприятия по дезинфекции позиций в непосредственной близости от линии фронта, а также в авральном порядке выдает террористам НВФ новое обмундирование и имущество.

Читайте также: Боевики "ДНР" обстреляли собственные позиции — разведка

Как сообщалось ранее, российские кураторы обязали боевиков пройти "аттестацию личного состава", в рамках которой требовалось сдать анализы крови на ВИЧ и СПИД, а также употребление наркотиков, и пройти собеседование с наркологом и психиатром.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги боевики вспышка ДНР морпех Тымчук
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.47
EUR 28.79
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...
НОВОСТИ ДРУГИХ РЕСУРСОВ