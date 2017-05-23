В Новоазовском районе боевики страдают от инфекционных заболеваний – разведка

"Морпехи" террористов отправлены на карантин.
Местное население также недовольно ротацией боевиков из подразделений полка в населенный пункт Седово. Российские наемники нарушают общественный порядок, присваивают имущество местных жителей и задерживают гражданских лиц под разными надуманными поводами.
Как сообщалось ранее, российские кураторы обязали боевиков пройти "аттестацию личного состава", в рамках которой требовалось сдать анализы крови на ВИЧ и СПИД, а также употребление наркотиков, и пройти собеседование с наркологом и психиатром.ZN.UA