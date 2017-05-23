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В Новоазовском районе боевики страдают от инфекционных заболеваний – разведка

23 мая в 12:32

"Морпехи" террористов отправлены на карантин.

Медицина
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Террористы из состава 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) российско-террористических войск переведены на карантин в связи с увеличением случаев инфекционных заболеваний среди личного состава, сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Местное население также недовольно ротацией боевиков из подразделений полка в населенный пункт Седово. Российские наемники нарушают общественный порядок, присваивают имущество местных жителей и задерживают гражданских лиц под разными надуманными поводами.

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Как сообщалось ранее, российские кураторы обязали боевиков пройти "аттестацию личного состава", в рамках которой требовалось сдать анализы крови на ВИЧ и СПИД, а также употребление наркотиков, и пройти собеседование с наркологом и психиатром.

По материалам: ZN.UA
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Тэги боевики Россия карантин разведка инфекция заболевание морпех
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