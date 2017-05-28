Террористы применили артиллерию и бронетехнику на приморском и донецком направлениях

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В результате вражеских обстрелов восемь украинских военных получили ранения.

Оккупанты в Донбассе снова взялись за тяжелую артиллерию Пресс-центр АТО/Facebook

Российско-террористические войска в течение минувших суток, 27 мая, 49 раз обстреляли позиции украинских военных вдоль всей линии разграничения в Донбассе. Несмотря на достигнутые Трехсторонней контактной группой договоренности о прекращении огня с 1 апреля, провокационные обстрелы боевиками позиций сил АТО не прекращаются, ситуация остается сложной. На некоторых участках боевики применяют тяжелое артиллерийское вооружение.

На приморском направлении боевики 24 раза обстреляли позиции сил АТО. Вечером террористы из запрещенных "Минском" артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм дважды обстреляли опорные пункты бойцов ВСУ вблизи Павлополя. Неподалеку Широкино, Водяного, Лебединского, Чермалыка и Гнутово оккупанты в темное время суток открывали огонь из стрелкового оружия и гранатометов. Севернее, в направлении временно оккупированного Докучаевска, боевики из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов обстреливали опорные пункты украинских военных под Новотроицким, а с окраин Донецка били из гранатометов различных модификаций по укреплениям сил АТО на подступах к Марьинке.

На донецком направлении оккупанты 16 раз нарушали режим "тишины". После захода солнца под вражеский огонь из артиллерии калибра 122 мм дважды попадали позиции бойцов ВСУ возле Троицкого. По ним было выпущено около 50 снарядов. Также применение террористами запрещенных артиллерийских систем, а именно минометов калибра 120 мм, было зафиксировано в пригороде Авдеевки. Там же боевики применяли минометы калибра 82 мм и пехотное вооружение. Вблизи Зайцево НВФ накрывали огнем из вооружения БМП укрепления украинских военных.

На луганском направлении боевики девять раз открывали огонь по позициям украинских военных. Большинство обстрелов оккупанты осуществляли в темное время суток. Около 22:00 террористы из минометов калибра 120 мм обстреляли Новозвановку и Новоалександровку. Вблизи Крымского террористы били из минометов калибра 82 мм. Под вражеский огонь из стрелкового оружия различных калибров и гранатометов попали Станица Луганская, Донец и Лобачево.

Напомним, накануне боевики 61 раз обстреляли позиции бойцов Вооруженных сил Украины. В штабе зафиксировали 34 вражеских обстрела только на приморском направлении.

12 апреля Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске подтвердила приверженность достигнутым 29 марта соглашениям. Однако террористы в Донбассе ни единого дня не соблюдали режим "тишины".