Температура в Киеве поднимется до 30°

Над территорией Украины будет господствовать теплая воздушная масса, перемещающаяся с Западной Европы; погоду северо-западной части будут определять атмосферные фронты.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с, ьемпература ночью 11-16°, днем 23-28°, в южной части местами 30°; в Карпатах ночью 4-9°, днем 15-20°.
В Киеве местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 25-27°.
В среду, 31 мая в южных, днем и в восточных, западных областях кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 12-17°, днем 24-29°, на западе страны и побережье морей 21-26°.
В Киеве - без осадков, лишь вечером возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 27-29°.
По данным Центральной геофизической обсерватории, 19 мая в Киев с опозданием на пять дней пришло метеорологическое лето. Метеорологическая весна длилась 90 дней и оказалась почти на месяц продолжительнее климатической нормы.Интерфакс-Украина , ZN.UA ,