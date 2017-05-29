Температура в Киеве поднимется до 30°

Над территорией Украины будет господствовать теплая воздушная масса, перемещающаяся с Западной Европы; погоду северо-западной части будут определять атмосферные фронты.

Синоптики пообещали настоящее лето Андрей Товстыженко, ZN.UA

Во вторник, 30 мая, в западных, северных и центральных областях местами; на остальной территории без осадков, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, ьемпература ночью 11-16°, днем 23-28°, в южной части местами 30°; в Карпатах ночью 4-9°, днем 15-20°.

В Киеве местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 25-27°.

В среду, 31 мая в южных, днем и в восточных, западных областях кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 12-17°, днем 24-29°, на западе страны и побережье морей 21-26°.

В Киеве - без осадков, лишь вечером возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 27-29°.

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По данным Центральной геофизической обсерватории, 19 мая в Киев с опозданием на пять дней пришло метеорологическое лето. Метеорологическая весна длилась 90 дней и оказалась почти на месяц продолжительнее климатической нормы.