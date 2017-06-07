Суд заочно приговорил "министра внутренних дел ДНР" к 12 годам тюрьмы

Бывший правоохранитель в 2014 году изменил присяге и пошел на службу к террористам.

Украинский суд был суров по отношению к предателю

Коллегия судей Дзержинского городского суда Донецкой области во вторник, 6 июня, вынесла обвинительный приговор по отношению к "министру внутренних дел"Алексею Дикому, сообщает пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Лариса Сарган.

Помощник террористов заочно приговорен к 12 годам тюрьмы за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 статьи 258-3 УК Украины - участие в террористической организации.

Ранее "правоохранитель" боевиков занимал должность заместителя начальника управления – начальника отдела борьбы с торговлей людьми управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУМВД Украины в Донецкой области.

Во время судебных слушаний установлено, что в мае-июне 2014 года Алексей Дикий нарушил присягу и вместе с представителями террористической организации "ДНР" участвовал в захвате административного здания УБОП в Донецкой области, находящегося в Донецке. Позже он получил должность "первого заместителя министра внутренних дел ДНР", а в 2015 году получил "повышение" до "министра" и звание "Герой ДНР".

"Досудебное расследование в уголовном производстве в отношении бывшего украинского правоохранителя проводили следователи прокуратуры Донецкой области. Из-за того, что осужденный находится на временно неподконтрольной украинской власти территории, его судили заочно", - подчеркнула пресс-секретарь ГПУ.

Напомним, ранее Харьковский суд признал виновным 69-летнего сепаратиста, лидера движения "Юго-Восток" Юрия Апухтина в организации массовых беспорядков и публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя Украины и приговорил его к шести годам лишения свободы.

Ранее Константиновский горрайонный суд приговорил гражданина Российской Федерации к восьми годам лишения свободы за участие в боевых действиях против Украины в составе незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР".