Харьковский суд приговорил местного сепаратиста к 6 годам тюрьмы

Его обвиняют в организации массовых беспорядков.

Апухтина приговорили к 6 годам Суд в Харькове признал виновным 69-летнего лидера движения "Юго-Восток" Юрия Апухтина в организации массовых беспорядков и публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя Украины и приговорил его к 6 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Прокуратура доказала в суде, что Юрий Апухтин был организатором массовых беспорядков в апреле 2014 года у здания Харьковской облгосадминистрации. Согласно сообщению суда, он неоднократно публично призывал к изменению конституционного строя, непризнанию действующей государственной власти, созданию "Харьковской народной республики" и так называемой "Конституции ХНР".

По данным суда, Апухтин был одним из инициаторов по проведению в Харькове "референдума" по вопросам федерализации - созданию так называемой "Юго-Восточной автономии от Одессы до Харькова", который планировался в мае 2014 года, однако он не состоялся.

Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование, отметили в прокуратуре.