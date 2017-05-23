Топ Новости
<
>

Харьковский суд приговорил местного сепаратиста к 6 годам тюрьмы

23 мая в 19:59

Его обвиняют в организации массовых беспорядков. 

Апухтин
Апухтина приговорили к 6 годам
Суд в Харькове признал виновным 69-летнего лидера движения "Юго-Восток" Юрия Апухтина в организации массовых беспорядков и публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя Украины и приговорил его к 6 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.
 
Прокуратура доказала в суде, что Юрий Апухтин был организатором массовых беспорядков в апреле 2014 года у здания Харьковской облгосадминистрации. Согласно сообщению суда, он неоднократно публично призывал к изменению конституционного строя, непризнанию действующей государственной власти, созданию "Харьковской народной республики" и так называемой "Конституции ХНР".
 
По данным суда, Апухтин был одним из инициаторов по проведению в Харькове "референдума" по вопросам федерализации - созданию так называемой "Юго-Восточной автономии от Одессы до Харькова", который планировался в мае 2014 года, однако он не состоялся.
 
Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование, отметили в прокуратуре. 
 
 
Четверо проророссийских боевиков, которые принимали участие в вооруженном захвате здания Харьковской областной государственной администрации 7 апреля 2014 года, были осуждены и приговорены к условным срокам. Приговор был вынесен судьей Киевского районного суда Харькова Викторией Чередник 15 марта. 
По материалам: liga.net
Читайте также
Тэги Харьков суд приговор органы беспорядки Конституция прокуратура область апрель государство измена здание боевики
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.34
EUR 29.62
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...