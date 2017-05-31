Двое высокопоставленных "судей" ОРДО опасаются ликвидации боевиками "ДНР" - ИС

Оккупанты ищут пути "мягкого" увольнения и переезда на подконтрольную Украине территорию.

"Судьи" оккупантов Донбасса боятся своих же

В рядах "руководства" террористической организации "ДНР" назревает "" с участием главаря организации Александра Захарченко, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Так, своей должности может лишиться "председателя верховного суда ДНР" Эдуард Якубовский. "Генеральная прокуратура ДНР" и "контрольно-ревизионные органы" уже провели в "верховном суде" несколько проверок.

"Якубовский ведет кулуарные переговоры с окружением Захарченко о "мягком" увольнении под благовидным предлогом. Вместе с тем, в среде сотрудников указанного "учреждения" ходят слухи о возможном уголовном преследовании Эдуарда Якубовского или его ликвидации под легендой "диверсии украинской ДРГ"", - отмечает Тымчук.

Тем временем в "МГБ ДНР" подозревают "заместителя руководителя судебного департамента - руководителя административно-хозяйственного управления судебного департамента при верховном суде ДНР" Юрия Кочеткова из команды Якубовского в попытках переезда на подконтрольную Украине территорию.

"Понимая неизбежную расправу с ним в случае подобного развития событий, а также угрозу его семье, просчитывает варианты перехода на территорию, контролируемую Украиной", - сообщает Дмитрий Тымчук.

Под угрозой физического уничтожения также оказался "вице-премьер по экономике" в правительстве бывшего лидера "ДНР" Александра Бородая. Директор компании "Ландорра", депутат "народного совета ДНР" первого созыва от политической партии "Донецкая республика" и заместитель главы организации "Патриотические силы Донбасса" Александр Семенов "получил от своих источников в "МГБ ДНР" предупреждение о подобном развитии событий". Причиной расправы с Семеновым стала его поддержка главы "Патриотических сил Донбасса", командира батальона "Восток" Александра Ходаковского.

С учетом существующей угрозы Семенов усилил личную охрану и старается не выходить из дома.

Напомним, утром 8 февраля 2017 года боевик "ДНР", глава вооруженной группировки "Сомали" Михаил Толстых, известный как "Гиви", был убит в Донецке. Помещение, где находился боевик, поразили из огнемета "Шмель". Ответственность за его убийство взяли на себя подчиненные Гиви, однако в террористической группировке "ДНР" продолжили искать "украинских диверсантов", которые якобы совершили на него покушение.

Напомним, вечером 16 октября 2016 года стало известно о ликвидации одного из боевиков террористической группировки "ДНР", главы вооруженной группировки "Спарта", гражданина РФ Арсения Павлова по кличке Моторола. Террориста взорвали в лифте жилого дома в Донецке. "Моторола" находился в эпицентре взрыва и получил травмы, несовместимые с жизнью.