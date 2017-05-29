В ОРЛО "глава народного совета" и его "заместитель" не поделили автомобиль - ИС

"Председатель" требует привлечь к уголовной ответственности своего подчиненного.

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На временно оккупированной территории Луганской области "" так называемый "председатель народного совета" террористической организации "ЛНР" Владимир Дегтяренко и его "заместитель" Владислав Дейнега, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Так, Дегтяренко инициирует привлечение к уголовной ответственности своего "заместителя" и обвиняет его в присвоении автомобиля.

В 2015 году машина, ранее принадлежавшая одному из коммунальных предприятий Алчевска, попала в ДТП, после чего Дейнега попытался списать ее и оформить на себя.

Как сообщалось ранее, 28 февраля водитель автомобиля из подразделения личной охраны главаря террористической организации "ДНР" Александра Захарченко совершил наезд на группу людей, находившихся на остановке общественного транспорта, вследствие чего одно гражданское лицо погибло. Руководством службы охраны администрации "ДНР" были приняты меры к сокрытию факта совершения преступления их сотрудником.