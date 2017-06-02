Суд наложил арест на доли Мартыненко в трех компаниях

Соломенский суд удовлетворил ходатайство НАБУ.
Согласно решению суда от 23 мая, опубликованном в реестре судебных решений, арестованы 5% уставного капитала ООО "Интер-Вент", 14% ООО "Вортекс" и 5% ООО "Техно-Инвест", сообщает LIGA.net.
Мартыненко запрещено осуществлять любые сделки, которые могут привести к переходу другим лицам прав на доли имущества в уставных капиталах компаний, которыми владеет экс-депутат.
По данным Единого госреестра юридических лиц, бизнес-партнерами Мартыненко по компании "Вортекс" были экс-совладелец группы WOG Петр Дыминский, Ланна Лагур, Сергей Перелома (первый заместитель главы правления НАК "Нафтогаз Украины"), Александр Морозов (бывший глава правления "Ощадбанка", директор по развитию бизнеса "Смарт-Холдинга" Вадима Новинского), Ольга Пономаренко, а также покойный Игорь Еремеев.
"Техно-Инвестом", кроме Мартыненко, владеют бизнес-партнеры Давида Жвании Игорь Керезь и Вячеслав Цыганенко, который ранее был помощником депутата Жвании.
Партнерами Мартыненко по "Интер-Венту" являются Керезь и еще один экс-помощник Жвании Андрей Щукин.
Ранее суд наложил арест на киевскую квартиру, автомобиль и два банковских счета Николая Мартыненко.
Вечером 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко. Задержание было проведено в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку. По данным следствия, бывший член парламентской фракции "Народного фронта" Николай Мартыненко является соучастником растраты свыше 17 миллионов долларов госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".
22 апреля Соломенский районный суд Киева отказал в аресте бывшего народного депутата Николая Мартыненко и отпустил его на поруки ряда народных депутатов. В тот же день на поруки судом был выпущен первый заместитель главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома, которого следствие считает сообщником Мартыненко.ЛигаБизнесинформ