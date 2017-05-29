Суд арестовал часть имущества Мартыненко – СМИ

Адвокат экс-депутата убежден, что "ничего страшного не происходит".

Часть имущества Николая Мартыненко арестована Сайт партии "Народный фронт"

Суд арестовал часть имущества бывшего народного депутата, сообщает агентство "Українські новини" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Данную информацию подтвердила также "Украинская правда". Адвокат Мартыненко Игорь Черезов в комментарии журналистам указал, что еще не видел соответствующего решения суда, но убежден, что "ничего страшного не происходит".

"Я этого решения еще в глаза не видел. На соответствующие судебные решения нас не вызывают", – указал он.

Ранее сообщалось, что Соломенский райсуд Киева вернул прокурору специализированной антикоррупционной прокуратуры ходатайство об аресте имущества экс-депутата Николая Мартыненко. Речь шла об аресте двух квартир и четырех счетов в "Диамантбанке".

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Вечером 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко. Задержание было проведено в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку. По данным следствия, бывший член парламентской фракции "Народного фронта" Николай Мартыненко является соучастником растраты свыше 17 миллионов долларов госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".

22 апреля Соломенский районный суд Киева отказал в аресте бывшего народного депутата Николая Мартыненко и отпустил его на поруки ряда народных депутатов. В тот же день на поруки судом был выпущен первый заместитель главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома, которого следствие считает сообщником Мартыненко.