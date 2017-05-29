Суд арестовал часть имущества Мартыненко – СМИ

Адвокат экс-депутата убежден, что "ничего страшного не происходит".
Данную информацию подтвердила также "Украинская правда". Адвокат Мартыненко Игорь Черезов в комментарии журналистам указал, что еще не видел соответствующего решения суда, но убежден, что "ничего страшного не происходит".
"Я этого решения еще в глаза не видел. На соответствующие судебные решения нас не вызывают", – указал он.
Ранее сообщалось, что Соломенский райсуд Киева вернул прокурору специализированной антикоррупционной прокуратуры ходатайство об аресте имущества экс-депутата Николая Мартыненко. Речь шла об аресте двух квартир и четырех счетов в "Диамантбанке".
Вечером 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко. Задержание было проведено в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку. По данным следствия, бывший член парламентской фракции "Народного фронта" Николай Мартыненко является соучастником растраты свыше 17 миллионов долларов госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".
22 апреля Соломенский районный суд Киева отказал в аресте бывшего народного депутата Николая Мартыненко и отпустил его на поруки ряда народных депутатов. В тот же день на поруки судом был выпущен первый заместитель главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома, которого следствие считает сообщником Мартыненко.
ZN.UA