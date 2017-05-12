Суд отказался арестовывать имущество Мартыненко

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Согласно решению Соломенского райсуда, речь идет о двух квартирах и банковских счетах бывшего депутата.

Суд не стал арестовывать квартиры и счета Мартыненко Андрей Товстыженко, ZN.UA

Соломенский райсуд Киева вернул прокурору специализированной антикоррупционной прокуратуры ходатайство об аресте имущества экс-депутата

Как сообщает "Цензор.НЕТ", со ссылкой на решение суда от 28 апреля, речь идет об аресте двух квартир и четырех счетов в "Диамантбанке".

Согласно документу, судья сослалась на то, что прокурор не предоставил доказательств обоснованности подозрения в том, что Мартыненко совершил преступление. Предоставления текста подозрения, по мнению судьи, для удовлетворения ходатайства недостаточно.

Судья также указала, что Мартныненко пребывает в браке, а детектив НАБУ, составлявший текст ходатайства, не установил правовой статус двух квартир, ареста которых добивается сторона обвинения.

Адвокат Мартыненко Петр Бойко в комментарии "Українським новинам" подтвердил, что суд отказал в аресте имущества, однако САП уже оспорила данное решение. По его словам, речь идет об аресте квартир и автомобилей Мартыненко.

Напомним, сегодня, 12 мая, Апелляционный суд Киева оставил в силе решение Соломенского районного суда г. Киева, который отпустил бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко под личное поручительство ряда народных депутатов и министров.

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Вечером 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко. Задержание было проведено в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку. По данным следствия, бывший член парламентской фракции "Народного фронта" Николай Мартыненко является соучастником растраты свыше 17 миллионов долларов госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".

22 апреля Соломенский районный суд Киева отказал в аресте бывшего народного депутата Николая Мартыненко и отпустил его на поруки ряда народных депутатов. В тот же день на поруки судом был выпущен первый заместитель главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома, которого следствие считает сообщником Мартыненко.

Директору ГП "ВостГОК" Александру Сорокину суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Еще один фигурант "дела Мартыненко" - глава правления ПАО "Объединенная горно-химическая компания" Руслан Журило был арестован в рамках уголовного производства о хищении средств ОГХК и вышел на свободу после внесения залога.