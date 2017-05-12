Суд отказался сажать Мартыненко

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Предыдущее решение суда осталось в силе.

Мартыненко останется на свободе Андрей Товстыженко, ZN.UA

Николая Мартыненко под личное поручительство ряда народных депутатов и министров. Апелляционный суд Киева оставил в силе решение Соломенского районного суда г. Киева, который отпустил бывшего народного депутата Украиныпод личное поручительство ряда народных депутатов и министров.

Такое решение суд вынес в пятницу.

Решение объявил председательствующий судья Олег Присяжнюк.

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Вечером 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко. Задержание было проведено в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку. По данным следствия, бывший член парламентской фракции "Народного фронта" Николай Мартыненко является соучастником растраты свыше 17 миллионов долларов госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".

22 апреля Соломенский районный суд Киева отказал в аресте бывшего народного депутата Николая Мартыненко и отпустил его на поруки ряда народных депутатов. В тот же день на поруки судом был выпущен первый заместитель главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома, которого следствие считает сообщником Мартыненко.

Директору ГП "ВостГОК" Александру Сорокину суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Еще один фигурант "дела Мартыненко" - глава правления ПАО "Объединенная горно-химическая компания" Руслан Журило был арестован в рамках уголовного производства о хищении средств ОГХК и вышел на свободу после внесения залога.