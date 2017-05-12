Некоторые поручители Мартыненко не знают сути открытого против него дела – САП

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В САП считают, что поручители Мартыненко оказывали давление на судью.

В САП считают, что поручители Мартыненко не знают, в чем его обвиняют Сайт партии "Народный фронт"

Заявление некоторых поручителей экс-депутатауказывают на то, что они не знают сути дела, в котором за него поручались, заявил прокурор прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Андрей Перов.

Как сообщает "Укринформ", соответствующее заявление прокурор сделал на заседании Апелляционного суда Киева.

"Есть слова поручителей, в частности Княжицкого, цитирую: "Я не знаю сути этого дела". Подобные высказывания делали и другие поручители. По нашему мнению, это свидетельствует о том, что некоторые поручители даже не знали, за что поручались", - указал Перов.

По словам прокурора, многочасовые выступления поручителей Мартыненко на одном из предыдущих судебных заседаний противоречат принципу состязательности сторон обвинения и защиты в суде. Поручители, по его словам, также оказывали давление на судью.

Отмечается, что на судебном заседании присутствуют более десяти народных депутатов – поручителей Мартыненко, среди которых – Леонид Емец, Георгий Логвинский, Андрей Тетерук, Елена Ледовских, Владислав Данилин и прочие.

Вечером 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко. Задержание было проведено в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку. По данным следствия, бывший член парламентской фракции "Народного фронта" Николай Мартыненко является соучастником растраты свыше 17 миллионов долларов госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".

22 апреля Соломенский районный суд Киева отказал в аресте бывшего народного депутата Николая Мартыненко и отпустил его на поруки ряда народных депутатов. В тот же день на поруки судом был выпущен первый заместитель главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома, которого следствие считает сообщником Мартыненко.

Директору ГП "ВостГОК" Александру Сорокину суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Еще один фигурант "дела Мартыненко" - глава правления ПАО "Объединенная горно-химическая компания" Руслан Журило был арестован в рамках уголовного производства о хищении средств ОГХК и вышел на свободу после внесения залога.