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Суд арестовал квартиру, автомобиль и банковские счета Мартыненко – СМИ

30 мая в 12:45

Адвокат экс-депутата накануне выразил убежденность в том, что "ничего страшного не происходит".

Мартыненко суд
Стало известно, какое имущество Мартыненко было арестовано
ЛигаБизнесинформ
Суд арестовал киевскую квартиру, автомобиль и два банковских счета экс-депутата Верховной Рады Николая Мартыненко, сообщает агентство "Українські новини" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Накануне сообщалось, что Суд арестовал часть имущества Николая Мартыненко, хотя 12 мая вернул прокурору Специализированной антикоррупционной прокуратуры ходатайство об аресте имущества бывшего депутата.

Адвокат Мартыненко Игорь Черезов в комментарии журналистам указал, что еще не видел соответствующего решения суда, но убежден, что "ничего страшного не происходит".

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Вечером 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко. Задержание было проведено в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку. По данным следствия, бывший член парламентской фракции "Народного фронта" Николай Мартыненко является соучастником растраты свыше 17 миллионов долларов госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".

22 апреля Соломенский районный суд Киева отказал в аресте бывшего народного депутата Николая Мартыненко и отпустил его на поруки ряда народных депутатов. В тот же день на поруки судом был выпущен первый заместитель главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома, которого следствие считает сообщником Мартыненко.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Мартыненко суд имущество
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