Суд арестовал квартиру, автомобиль и банковские счета Мартыненко – СМИ

Адвокат экс-депутата накануне выразил убежденность в том, что "ничего страшного не происходит".

Стало известно, какое имущество Мартыненко было арестовано ЛигаБизнесинформ

Суд арестовал киевскую квартиру, автомобиль и два банковских счета экс-депутата Верховной Рады Николая Мартыненко, сообщает агентство "Українські новини" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Накануне сообщалось, что Суд арестовал часть имущества Николая Мартыненко, хотя 12 мая вернул прокурору Специализированной антикоррупционной прокуратуры ходатайство об аресте имущества бывшего депутата.

Адвокат Мартыненко Игорь Черезов в комментарии журналистам указал, что еще не видел соответствующего решения суда, но убежден, что "ничего страшного не происходит".

Вечером 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко. Задержание было проведено в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку. По данным следствия, бывший член парламентской фракции "Народного фронта" Николай Мартыненко является соучастником растраты свыше 17 миллионов долларов госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".

22 апреля Соломенский районный суд Киева отказал в аресте бывшего народного депутата Николая Мартыненко и отпустил его на поруки ряда народных депутатов. В тот же день на поруки судом был выпущен первый заместитель главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома, которого следствие считает сообщником Мартыненко.