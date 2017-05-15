Суд избрал пранкеру Седюку меру пресечения в виде личного обязательства

По словам Седюка, ему много раз предлагали устраивать провокации за деньги, но он отказывался.

Виталию Седюку, испортившему выступление Джамалы на "Евровидении 2017", избрали меру пресечения РБК-Украина

Суд избрал пранкеру, частично оголившемуся на сцене "Евровидения", меру пресечения в виде личного обязательства

Как сообщает "112 Украина", соответствующее решение зачитал судья Днепровского райсуда Киева на заседании в понедельник.

Сам Седюк на судебном заседании заявил, что уважает закон.

"Я закон уважаю, я могу "чудить" на сцене, но за сценой я послушный. Старшее поколение меня критиковало, младшее - подходило со мной фотографироваться. Кому-то я нравлюсь, кому-то нет, всем нравиться не могу. Если я проверю почту, у меня будет там 200-300 запросов на интервью, я могу дать двум каналам и предложить, чтобы мне заплатили, и они заплатят. Но я за это никогда деньги не брал. Я на этом не зарабатываю", - заявил он.

По словам Седюка, ему много раз предлагали устраивать провокации за деньги, но он отказывался.

Ранее оргкомитет "Евровидения" принес свои извинения Джамале и ее команде за инцидент, который произошел во время ее выступления в финале песенного конкурса.

Во время выступления Джамалы в финале "Евровидения" на сцену вышел пранкер Виталий Седюк и частично оголился. Седюк известен и другими подобными выходками. В частности, в 2013 году он пытался получить "Грэмми" вместо певицы Адель. До этого он пытался "разыграть" Уилла Смита и Мадонну.

Напомним, конкурс "Евровидение 2017" прошел в Киеве 9-13 мая. По результатам голосования национальных жюри и зрителей конкурса, победу одержал представитель Португалии Сальвадор Собрал, который получил 758 баллов.