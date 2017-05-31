Строительство метро на Троещину может начаться в следующем году – КГГА

В мэрии Киева рассчитывают на китайский кредит.

Метро на Троещину можно построить за четыре года Ольга Кононенко, ZN.UA

Строительство метро в киевский микрорайон "Троещина" может начаться в 2018 году, по предварительным оценкам специалистов на проведение работ понадобится примерно 4 года, сообщил замглавы Киевской городской госадминистрации Николай Поровозник на "Громадському радіо".

"Если бы все зависело от Киева, я бы сказал, что мы, наверное, начнем со следующего года. На сегодня специалисты работают на предварительным ТЭО, который даст более-менее точно оценить стоимость и сроки строительства. После этого должно быть заключено межправительственное соглашение (между Украиной и Китаем – ред.), тогда можно будет говорить о начале финансирования и строительства", - сказал Поровозник.

По его словам, китайская сторона предложила кредит на "привлекательных условиях": на 20 лет под 2% годовых при условии софинансирования с украинской стороны в размере 15%.

Как сообщалось, КГГА 19 мая подписала Меморандум о сотрудничестве по проекту строительства четвертой линии метро в г. Киеве с китайским консорциумом, в который входят компании China Railway International Group и China Pacific Construction Group.

В январе Виталий Кличко сказал, что надеется стать первым мэром Киева, который не только обещал, но и закончил строительство метро на Троещину. "Я много раз об этом говорил, и это моя задача", - сказал он. Тогда же Кличко сказал, что в следующем году будет запущена в эксплуатацию станция "Львовская брама".