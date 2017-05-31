Строительство метро на Троещину может начаться в следующем году – КГГА

В мэрии Киева рассчитывают на китайский кредит.
"Если бы все зависело от Киева, я бы сказал, что мы, наверное, начнем со следующего года. На сегодня специалисты работают на предварительным ТЭО, который даст более-менее точно оценить стоимость и сроки строительства. После этого должно быть заключено межправительственное соглашение (между Украиной и Китаем – ред.), тогда можно будет говорить о начале финансирования и строительства", - сказал Поровозник.
По его словам, китайская сторона предложила кредит на "привлекательных условиях": на 20 лет под 2% годовых при условии софинансирования с украинской стороны в размере 15%.
Как сообщалось, КГГА 19 мая подписала Меморандум о сотрудничестве по проекту строительства четвертой линии метро в г. Киеве с китайским консорциумом, в который входят компании China Railway International Group и China Pacific Construction Group.
В январе Виталий Кличко сказал, что надеется стать первым мэром Киева, который не только обещал, но и закончил строительство метро на Троещину. "Я много раз об этом говорил, и это моя задача", - сказал он. Тогда же Кличко сказал, что в следующем году будет запущена в эксплуатацию станция "Львовская брама".Громадське радіо