Власти Киева подписали меморандум с китайскими компаниями о строительстве четвертой линии метро

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Сначала специалисты китайской стороны проведут исследование текущего состояния реализации проекта.

Кличко пригласит китайцев построить четвертую линию метро tov-tob.livejournal.com

Заместитель председателя КГГА Николай Поворозник подписал Меморандум о сотрудничестве по проекту строительства четвертой линиис китайским консорциумом, в который входят компании China Railway International Group и China Pacific Construction Group.

Как сообщает пресс-служба КГГА, документ подписали в рамках рабочего визита украинской правительственной делегации на "Один пояс, один путь".

"Консорциум выступает в качестве управляющего партнера, который имеет большой опыт в области строительства объектов инфраструктуры. Специалисты китайской стороны проведут исследование текущего состояния реализации проекта "Строительство четвертой линии метро в г. Киеве", которое будет рассматривать технические детали; объем финансовых ресурсов и правовой способ, благодаря которому проект будет реализован окончательно. Также исследование включает оценку юридической и финансовой жизнеспособности проекта, в том числе технико-экономическое обоснование и смету расходов", – рассказал Поворозник.

Согласно документу, консорциум может выступать в качестве подрядчика, работающего по схеме ЕРС (проектирование, закупка и строительство) и выполнять "проекты" по модели EPC+F (проектирование, закупка, строительство и финансирование). В рамках этого проекта консорциум будет оказывать помощь КГГА в привлечении средств от китайских финансовых учреждений, что позволит наладить сотрудничество с правительством Китая и реализовать крупные инфраструктурные проекты.

В январе Виталий Кличко сказал, что надеется стать первым мэром Киева, который не только обещал, но и закончил строительство метро на Троещину. "Я много раз об этом говорил, и это моя задача", - сказал он. Тогда же Кличко сказал, что в следующем году будет запущена в эксплуатацию станция "Львовская брама".