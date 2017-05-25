В СБУ открестились от ошибки следствия с видео по делу Шеремета

Глава СБУ утверждает, что изъятые жесткие диски были переданы в Нацполицию без каких-либо вмешательств в них.

В СБУ отрицают удаление записей с камер наружного наблюдение в районе убийства Шеремета Андрей Товстыженко, ZN.UA

В рамках расследования убийства журналиста Павла Шеремета сотрудники СБУ изъяли информационные носители только по одному адресу, после чего передали их Нацполиции, заявил глава СБУ Василий Грицак. По его словам, ошибки в следствии, о которых ранее заявил генпрокурор, спецслужбы не касаются.

"Мы изымали по отдельному поручению следователя 4 жестких диска по одному адресу. И эти 4 жестких диска были переданы в Нацполицию без каких-либо вмешательств в них. Поэтому об ошибках, которые были выявлены (в следствии), пожалуйста, спрашивайте у генпрокурора. К нам никаких обращений по этому поводу не поступало", - сказал Грицак журналистам в четверг в Киеве.

Ранее Служба безопасности Украины в очередной раз заявила, что ее сотрудники не уничтожали записей с камер наружного наблюдения, серверы которых были изъяты в рамках расследования убийства журналиста Павла Шеремета.

Тем не менее, ZN.UA располагает информацией, что после возвращения одному из магазинов рядом с местом гибели Шеремета серверов с информацией с камер наружного наблюдения, изъятых ранее сотрудниками СБУ, эта информация с носителей исчезла.

Напомним, 15 мая полиция допросила экс-сотрудника СБУ Игоря Устименко в рамках расследования убийства журналиста Павла Шеремета. Авторам документального фильма "Убийство Павла" удалось выяснить, что Устименко приезжал к дому Шеремета в ночь накануне убийства и провел там больше часа. Официальное следствие этой информацией не располагало.