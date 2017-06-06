Ростовский порт отказывается пускать теплоход "Генерал Ватутин"

Государственная пограничная служба считает законной смену курса "Генерала Ватутина" в Ростов-на-Дону вместо Одессы.

Лайнер не планируют пускать в ростовский порт

"У меня грузовой порт, я не пущу его сюда. Здесь (в Ростове-на-Дону - ред.) четыре порта - все грузовые", - сказал Вирабян.

6 июня СМИ сообщили, что украинский круизный лайнер вместо Одессы отправился в Россию. 1 июня судно вышло из Киева в так называемый "горящий круиз", но не заходя в очередной порт круиза – Одессу, "Генерал Ватутин" отправился из Херсона прямиком в Измаил, после чего совершил переход в Вилково.

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Позже стало известно о том, что украинский теплоход идет в Ростовский порт по указанию нового собственника. Как рассказал президент круизной компании "Червона рута", бывший арендатор судна Юрий Соколов, две недели назад судно официально сняли из украинского реестра. Новый собственник получил новые документы и поднял флаг Белиза. По словам Соколова, теплоход стоял без туристов с октября 2013 года.

В свою очередь Государственная пограничная служба считает законной смену курса теплохода "Генерал Ватутин" в Ростов-на-Дону (Россия) вместо Одессы. "По имеющейся информации, все сделано в рамках законодательства", - сообщил начальник сектора по вопросам взаимодействия со СМИ Южного регионального управления Государственной пограничной службы Андрей Белобородченко.