Российские наемники-дезертиры в Донбассе занимаются грабежами и пьянством – разведка

Из-за плохих условий службы, вымогательства и произвола командиров, в рядах оккупантов все больше беглецов.

Российские оккупанты "очищают" Донбасс от себя VK/Фёдор Болдырев

, в том числе с оружием, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По данным разведчиков, это связано со злоупотреблением командным составом служебным положением, ростом конфликтов в отношениях между командирами и подчиненными, систематическими денежными поборами на "нужды подразделений" и задержками выплат денежного обеспечения.

В течение недели пятеро военнослужащих 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1-го АК ВС РФ оставили свои позиции. Двух из них задержали местные жители во время попытки кражи имущества из автомобилей, расположенных на стоянке.

Еще одна вооруженная группа военнослужащих 11-го отдельного мотострелкового полка (Донецк) оставила передовую позицию и ограбила продуктовый магазин. Российские военные потребили похищенные алкогольные напитки и продукты питания. Один из них был найден неподалеку от места преступления в бессознательном состоянии с признаками алкогольной интоксикации.

Военнослужащий 7-й отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2-го АК дезертировал с оружием. Во время попытки задержания военной полицией дезертир применил оружие и был убит.

Как сообщалось ранее, в ходе проверок российскими кураторами террористических организаций "ДНР и "ЛНР", были выявлены многочисленные факты дезертирства российских военных из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей вместе с оружием. При этом дезертиры заранее обустраивают тайники похищенного оружия, боеприпасов и имущества с целью дальнейшей продажи.

Во время проверки подразделений российско-оккупационных войск командованием были выявлены многочисленные факты дезертирства личного состава, а также хищения вооружения и боеприпасов.