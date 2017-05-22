Российские кураторы потребовали от боевиков прекратить самообстрелы – ИС

Командование террористов получило приказ улучшить координацию подразделений и частей НВФ, а также бороться с пьянством в рядах боевиков.

Командование оккупантов Донбасса требует от них меньше пить и лучше целиться Facebook/Gennadiy Dubovoy

Командование российско-оккупационных войск обеспокоено множественнымии в категоричной форме потребовало от командиров подразделений и частей "1-го АК ДНР" прекратить их, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Так, в районе Авдеевки танк боевиков обстрелял позиции собственной пехоты четырьмя ОФ-снарядами. В районе Водяного оккупанты накрыли минометным огнем калибра 120 мм один из собственных опорных пунктов. В районе Бахмутской трассы террористы из пулеметов обстреляли свою ДРГ. Также фиксировался случай ошибочного минирования подходов к собственному населенному пункту.

"Российские кураторы в "1-м АК ДНР" категорически потребовали от командиров частей и подразделений улучшить взаимодействие и дисциплину в формированиях первой линии. Предписывается развернуть усиленную борьбу с "получившими распространение злоупотреблениями спиртными напитками" в первой линии, особенно среди командного состава, ответственного за принятие решений и отдачу боевых приказов", - пишет Тымчук на своей странице в Facebook.

Как сообщалось ранее, боевики террористической группировки "ЛНР" из-за низкого взаимодействия между подразделениями из зенитной установки обстреляли беспилотный летательный аппарат российских военных "Орлан-10".