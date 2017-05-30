"Региональный коэффициент" во вступительной кампании-2017 стимулирует некачественное образование – мнение

Коэффициенты позволят региональным вузам получить финансирование и набрать немного больше студентов, чем они заслуживают своими авторитетом и качеством.

"Региональный коэффициент" нарушает права украинских абитуриентов на равный доступ к образованию

Применение во вступительной кампании 2017 года так называемого регионального коэффициента нарушает права украинских абитуриентов на равный доступ к образованию и стимулирует некачественное образование. Об этом в своей статье дляпишет Оксана Онищенко.

Автор указывает, что в нынешнем году конкурсный бал абитуриента (куда суммируются баллы за ВНО, школьный аттестат, подготовительные курсы) будет умножаться на произведение целой группы коэффициентов: регионального (РК), отраслевого (ОК), сельского (СК) и первоочередного (ПОК).

Министр образования Лилия Гриневич, комментируя данные изменения, утверждала, что данными коэффициентами ведомство хочет сбалансировать количество поступающих во всех регионах Украины.

"Если дети поступают в Киев, то их коэффициент — 1.Если в Днепр, Львов, Одессу, Харьков — 1,01; если в Донецкую или Луганскую области, перемещенные вузы, то их коэффициент — 1,03. По всем остальным регионам — 1,02", – цитирует Онищенко слова министра.

Автор указывает, что введение подобного механизма –это нарушение равного доступа и стимулирования некачественного образования.

"Мы давно говорим о необходимости оптимизации вузов, когда на плаву останутся только более сильные, которые пользуются спросом среди абитуриентов и имеют авторитет среди работодателей. А теперь, похоже, этот спрос пытаются поддержать искусственно", – отмечает Онишенко.

По информации ZN.UA, идею регионального коэффициента внес в Условия приема в высшие учебные заведения союз ректоров одного из южных регионов.

"Причем сначала эта идея была отброшена рабочей группой, а потом вынырнула снова, правда, уже в компромиссном варианте: региональный коэффициент есть, но он маленький. Революции в поступлении он не сделает, однако даст возможность региональным вузам, более слабым, чем центральные, выжить и получить финансирование, — они смогут набрать немного больше студентов, чем того заслуживают своими авторитетом и качеством", – заключается в статье.

Подробнее о вступительной кампании 2017 года читайте в статье Оксаны Онищенко "Фаршированная утка. Как сделать вступительную кампанию более эффективной" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".