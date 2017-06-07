Рада ратифицировала дополнения к Европейской конвенции об экстрадиции

Задержанный может дать свое согласие на экстрадицию, не ожидая выполнения всех формальностей экстрадиционного процесса.

Задержанные смогут сами сократить срок своей экстрадиции Андрей Товстыженко, ZN.UA

ратифицировала дополнительные протоколы к Европейской конвенции о выдаче правонарушителей. Законопроект №0135 поддержали 227 народных депутатов.

Третий дополнительный протокол к Европейской конвенции о выдаче правонарушителей был составлен 10 ноября 2010 года в Страсбурге, а четвертый - 20 сентября 2012 года в Вене. Оба протокола разработаны для дополнения Европейской конвенции о выдаче правонарушителей 1957 года.

Как говориться в пояснительных документах к законопроекту, третий дополнительный протокол направлен на унификацию правил применения государствами упрощенной экстрадиции. Так, задержанное лицо может дать согласие на свою экстрадицию, не ожидая выполнения всех формальностей экстрадиционного процесса. В таком случае, лицо минимальное время находится под стражей в запрашиваемом государстве до его выдачи, вследствие чего два государства – то, которое запрашивает и то, у которого запрашивают, также сокращают расходы человеческих и денежных средств.

Четвертый протокол вносит изменения и дополняет ряд положений конвенции для того что бы адаптировать ее к современным потребностям сотрудничества государств.

В настоящее время третий дополнительный протокол к Европейской конвенции о выдаче правонарушителей действует для 16 государств, а четвёртый применяется для 8 стран.

При этом народные депутаты не смогли включить в повестку дня проект закона о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины в связи с ратификацией третьего дополнительного протокола и четвертого дополнительного протокола к Европейской конвенции о выдаче правонарушителей.

В конце мая Германия отказала в экстрадиции в Украину банкира Бориса Тимонькина, которого в Украине подозревают в участии в преступной организации под руководством основателя "ВЕТЭК" Сергея Курченко.