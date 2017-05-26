Германия отказала Украине в экстрадиции банкира Тимонькина

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Тимонькина задержали в Германии в 2015 году, но Генпрокуратура не смогла добиться его выдачи.

Германия Украине Тимонькина не отдаст

Германия отказала в экстрадиции в Украину банкира, которого в Украине подозревают в участии в преступной организации под руководством основателя "ВЕТЭК" Сергея Курченко.

"По экстрадиции мы получили отказ. Причем Германия обратила внимание на несколько аспектов при отказе. В частности, на якобы давление со стороны представителей Генеральной прокуратуры, посещавших Германию для проведения допроса Тимонькина, и его адвокаты ссылаются на давление. В данный момент мы проверяем эту информацию. Также было акцентировано внимание на якобы отсутствие условий содержания в месте лишения свободы или месте несвободы, где бы Тимонькин находился до суда. Третий аспект - угроза здоровью Тимонькина в связи с болезнью", - сообщил заместитель генерального прокурора Евгений Енин в интервью агентству "Українські новини".

Енин напомнил, что практики повторного обращения с запросом об экстрадиции в рамках одного уголовного производства не существует, однако у Генпрокуратуры остаются вопросы к Тимонькину.

Ранее Генпрокуратура Украины объявила в международный розыск известного украинского банкира, бывшего заместителя председателя набсовета "ВЕТЭК" Тимонькина 16 мая 2014 года, он подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.255 Уголовного кодекса Украины - участии в преступной организации под руководством основателя "ВЕТЭК" Сергея Курченко.

В июне 2015 года Тимонькин был задержан в Германии. Тогда немецкий суд принял решение о доэкстрадиционном аресте.