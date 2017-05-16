Прокуратура Днепропетровской области сообщила о подозрении еще шестерым "титушкам"

Подозреваемые уклоняются от следствия и могут быть доставлены в суд для избрания меры пресечения.

Еще шесть "титушек" ответят за избиение ветеранов АТО 9 мая Кадр/YouTube

Прокуратура Днепропетровской областив хулиганстве и массовых беспорядках еще шестерым причастным к столкновениям 9 мая, сообщила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Лариса Сарган.

"Поскольку последние уклоняются от следствия, прокуратурой получены разрешения на их задержание и доставку в суд с целью избрания меры пресечения", - подчеркнула она.

Она также рассказала о том, что следствием установлены координаторы и участники массовых беспорядков в Днепре, а также "кассиры", которые оплачивали "работу" молодых людей. Всего 15 человек.

"Пятерым лицам, среди которых и организатор преступлений, избраны меры пресечения в виде содержания под стражей (двум из них – с возможностью внесения залога – сейчас оспаривается прокуратурой). Еще одному подозреваемому, который активно способствует следствию, избрана мера пресечения в виде личного обязательства. В отношении девяти лиц следствием получены разрешения на задержание и доставку в суд с целью избрания меры пресечения", - рассказала пресс-секретарь ГПУ.

Ранее правоохранители установили 15 возможных участников столкновений 9 мая в Днепре. Четверо из них были впоследствии арестованы, один – вышел из СИЗО после внесения 128 тысяч гривень залога.

Как сообщалось, 9 мая в Днепре произошли столкновения ветеранов АТО с членами одного из спортивных клубов города, которые охраняли организованное "Оппоблоком" шествие, и сотрудниками полиции. В областном управлении Нацполиции назначили служебное расследование действий правоохранителей во время беспорядков на массовых мероприятиях, а руководство МВД заменило начальников городского и областного управлений полиции.