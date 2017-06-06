Президент подписал закон о языковых квотах на ТВ

Закон вступит в силу через четыре месяца, после которых еще год будет длиться переходный период.

Порошенко подписал языковой закон №5313

Президент Украины Петр Порошенко

"Народные депутаты блестяще сработали, и для меня стало большим удовольствием и большой честью подписать соответствующий закон", – сообщил глава государства на своей странице в Facebook вечером во вторник, 6 июня.

Президент указал на важность защиты государственного языка, а также на недопустимость его практически полного отсутствия в эфире некоторых общенациональных и региональных телеканалов.

"Этим решением украинский язык стала защищенным в Украине. Никто не против, чтобы с экранов телевидения звучали другие языки. Но недопустимо, чтобы доля украинского языка на любом украинском канале составляла 15, 20, 25%", – подчеркнул Порошенко.

Как сообщалась, 23 мая Верховная Рада поддержала проект закона о языковых квотах на телевидении. Согласно закону, в общем недельном объеме вещания телерадиоорганизаций общенациональной и региональной категории вещания доля передач и/или фильмов на государственном языке должна составлять не менее 75% в каждом из промежутков времени между 07:00 и 18:00 и между 18:00 и 22:00. Для местных телеканалов квота снижена до 50% в этот же период времени.