Правительство инициировало отмену специальных пенсий для госслужащих

Отмена не коснется военных, полицейских, чернобыльцев, а также бывших чиновников, которые уже вышли на пенсию.
"Эти пенсии получают работавшие на госслужбе, прокуратура, все другие. Все это ликвидируется... Вопрос военных пенсий у нас идет отдельно. И они остаются отдельным законом. Полиция, военные, это все идет по военному закону. Чернобыльцев мы также не затрагиваем", - сказал замминистра.
По его словам, тем отставным госслужащим, которые уже получают пенсию, будут платить как и раньше.
"Можем говорить, что документом (законопроектом – ред. ) отменяются специальные пенсии. Но тем, кому они уже назначены, у них их никто не отберет. Она будет платиться в том же размере, в котором и платится", - заявил Шамбир.
Как сообщалось, 17 мая Кабмин утвердил законопроект о пенсионной реформе и направил его на рассмотрение Совета реформ.
Подробнее об изменениях, которые коснуться нынешних и будущих пенсионеров, читайте в материале ZN.UA "Пять фактов о пенсионной реформе Гройсмана".112.ua