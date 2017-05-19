Правительство инициировало отмену специальных пенсий для госслужащих

Отмена не коснется военных, полицейских, чернобыльцев, а также бывших чиновников, которые уже вышли на пенсию.

Правительство намерено отменить элитные пенсии для чиновников и прокуроров Андрей Товстыженко, ZN.UA

Законопроект о пенсионной реформе, утвержденный Кабинетом министров Украины, предусматривает отмену специальных пенсий для государственных служащих, за исключением военных и полицейских. Реформа также негативно не скажется на чернобыльцах, заявил в интервью "112.ua" заместитель министра социальной политики Николай Шамбир.

"Эти пенсии получают работавшие на госслужбе, прокуратура, все другие. Все это ликвидируется... Вопрос военных пенсий у нас идет отдельно. И они остаются отдельным законом. Полиция, военные, это все идет по военному закону. Чернобыльцев мы также не затрагиваем", - сказал замминистра.

По его словам, тем отставным госслужащим, которые уже получают пенсию, будут платить как и раньше.

"Можем говорить, что документом (законопроектом – ред. ) отменяются специальные пенсии. Но тем, кому они уже назначены, у них их никто не отберет. Она будет платиться в том же размере, в котором и платится", - заявил Шамбир.

Как сообщалось, 17 мая Кабмин утвердил законопроект о пенсионной реформе и направил его на рассмотрение Совета реформ.

Подробнее об изменениях, которые коснуться нынешних и будущих пенсионеров, читайте в материале ZN.UA "Пять фактов о пенсионной реформе Гройсмана".