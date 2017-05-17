Пять фактов о пенсионной реформе Гройсмана

С 1 октября пенсии будут пересчитаны с учетом роста средней заработной платы.

Рост пенсий коснется 9 млн из 11,9 млн пенсионеров Правительственный портал Проект пенсионной реформы, представленный сегодня премьером Владимиром Гройсманом, содержит пять ключевых пунктов, которые, по его словам, к 2024 году позволят сделать Пенсионный фонд бездефицитным.

Во-первых, правительство намерено осовременить пенсионные выплаты в соответствии с ростом средней заработной платы (последние 5 лет пенсии не пересчитывались).

Так, 1,3 млн пенсионеров получат повышение пенсии до 200 грн. Для 1,2 млн пенсионеров повышение составит от 200 до 500 грн. 2 млн человек повысят пенсии на 500-1000 грн. И еще более 1,1 млн украинцев будут иметь более 1000 грн помощи. Таким образом, после пересмотра пенсий, часть пенсионеров будет получать вдвое больше.

Во-вторых, предлагается с 1 октября, а не с 1 декабря, как предусмотрено законодательством, пересмотреть минимальную пенсию, которая вырастет до 1373 грн.

То есть рост пенсий коснется 9 млн из 11,9 млн пенсионеров.

В-третьих, правительство намерено отменить налогообложение пенсий (15% снижение пенсий).

Четвертое, пенсионный возраст не увеличится, однако время выхода на пенсию будет привязано к страховому стажу, а тот, в свою очередь, вырастет.

Согласно проекту пенсионной реформы, с 1 января 2018 года для выхода на пенсию в 60 лет потребуется страховой стаж в 25 лет (это порядка 70% всех работающих граждан).

В 63 года можно будет выйти на пенсию при стаже от 15 до 25 лет. Начиная с 1 января 2019 лицам, имеющим страховой стаж 15 лет, пенсии по возрасту будут назначаться в 65 лет. Лица, у которых на момент назначения пенсий не будет необходимого количества стажа, смогут выбрать доработать до стажа или приобрести необходимое количество лет (но не более 5 лет).

Из-за изменения страхового стажа около 50 тыс пенсионеров, которые планировали выходить на пенсию в 2018 году и у которых стаж менее 25 лет, будут вынуждены продолжить свою трудовую деятельность.

Пятое, единый социальный взнос (ЕСВ) для профессий из списка №1 и №2 (вредное производство) вырастет на 15% и 7% соответственно. Ранее сообщалось, что этот пункт поддержан профсоюзами и работодатели готовы компенсировать ранний выход на пенсию своих работников.

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Напомним, по словам министра социальной политики Андрея Ревы, пенсионная система Украины без реформ рухнет в течение 3-4 лет.