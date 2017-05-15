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МВФ отказывается согласовывать с Кабмином пенсионную реформу - СМИ

15 мая в 17:42

Финального варианта реформы еще нет.

МВФ
У МВФ и Кабмина нет общего виденья пенсионной реформы
moldnews.md
 Международный валютный фонд на переговорах с Кабинетом министров Украины отказывается согласовывать "осовременивание пенсий" с 1 октября и отмену налогообложения пенсий для работающих пенсионеров, сообщает источник, знакомый с ходом переговоров.

"МВФ не хочет согласовывать осовременивание пенсий и отмену налогообложения пенсий работающих пенсионеров", - сообщил источник.

По его словам, к настоящему времени еще нет финального варианта реформы, ее положения обсуждаются.

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Ранее сообщалось, что правительству удалось убедить МВФ в отсутствии необходимости повышать пенсионный возраст до 63 лет.

Вице-премьер-министр Павел Розенко раскритиковал статью главы миссии МВФ в Украине Рона ван Родена о пенсионной системе Украины. 

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги пенсии МВФ реформы налоги
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