МВФ отказывается согласовывать с Кабмином пенсионную реформу - СМИ

Финального варианта реформы еще нет.

У МВФ и Кабмина нет общего виденья пенсионной реформы moldnews.md Международный валютный фонд на переговорах с Кабинетом министров Украины отказывается согласовывать "осовременивание пенсий" с 1 октября и отмену налогообложения пенсий для работающих пенсионеров, сообщает источник, знакомый с ходом переговоров.

"МВФ не хочет согласовывать осовременивание пенсий и отмену налогообложения пенсий работающих пенсионеров", - сообщил источник.

По его словам, к настоящему времени еще нет финального варианта реформы, ее положения обсуждаются.

Ранее сообщалось, что правительству удалось убедить МВФ в отсутствии необходимости повышать пенсионный возраст до 63 лет.

Вице-премьер-министр Павел Розенко раскритиковал статью главы миссии МВФ в Украине Рона ван Родена о пенсионной системе Украины.