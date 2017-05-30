Позволив крымским абитуриентам поступать в отдельные вузы без ВНО, Рада создала для них "гетто" – эксперт

Депутаты банально пролоббировали гарантированное государственное финансирование для отдельных учебных заведений, считают в аналитическом центре CEDOS.

Поддержав закон, предоставляющий абитуриентам с оккупированных территорий Украины возможность поступать без ВНО в вузы четырех областей Украины (Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской), депутаты Верховной Рады банально пролоббировали гарантированное государственное финансирование для определенных вузов и "закрепостили крымских детей", считает специалист аналитического центра CEDOS Егор Стадный.

Мнение эксперта приводит в своей статье для ZN.UA Оксана Онищенко. Автор указывает, что недавно парламент проголосовал закон "О внесении изменений в Закон Украины "О высшем образовании" по обеспечению права на получение высшего образования лиц, местожительством которых является временно оккупированная территория Украины". Именно сейчас готовятся изменения в Условия приема в связи с данными законодательными изменениями.

"По новому закону детям с оккупированных территорий можно будет поступать в вузы четырех областей (Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской) без ВНО, по вступительным экзаменам. Для этого будут выделены специальные квоты — 1 тыс. мест", – говорится в статье.

Аналитик CEDOS Егор Стадный, в связи с этим указывает, что приняв закон, депутаты банально пролоббировали гарантированное государственное финансирование для отдельных учебных заведений.

"Что сделали депутаты? Они банально пролоббировали гарантированное государственное финансирование для определенных вузов и закрепостили крымских детей, которые теперь будут поступать в далеко не лучшие вузы Украины. Это впервые? Нет. Год назад депутаты, лоббирующие интересы перемещенных вузов, так же закрепили за этими вузами поступающих из Донбасса. И все с такими словесами, таким пафосом: мы освобождаем молодежь из-под оккупации. Где вы ее освобождаете? В Николаевском педе или, может, в Херсонском аграрном? Крылья детям обрубали и рады. Зачем создавать гетто?", – высказался он.

По мнению аналитика, молодежи с оккупированных территорий следует позволить поступать в любой вуз страны, пускай и по другой процедуре. "А сейчас мы оказываем медвежью услугу абитуриентам из Крыма", – заключил он.

Онищенко, в свою очередь, отмечает, что механизм поступления абитуриентов с оккупированных или неподконтрольных территорий существовал и раньше — через центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина", созданные при 12 университетах Украины, среди которых есть и престижные.

Напомним Верховная Рада Украины 16 мая, проголосовала за законопроект №6116, который позволяет абитуриентам из Крыма и Донбасса поступать в украинские вузы по итогам конкурса, без сдачи внешнего независимого оценивания.

Подробнее о вступительной кампании 2017 года читайте в статье Оксаны Онищенко "Фаршированная утка. Как сделать вступительную кампанию более эффективной" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".