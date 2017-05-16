Абитуриенты из Крыма и Донбасса смогут поступить в вузы без ВНО

В учебных заведениях четырех областей страны для абитуриентов с временно оккупированных территорий предусмотрены специальные квоты.

Жители временно оккупированных территорий Украины будут поступать в вузы по квотам Никинформ

Верховная Рада Украины во время заседания во вторник, 16 мая, проголосовала за законопроект №6116, который позволяет абитуриентам из Крыма и Донбасса поступать в украинские вузы по итогам конкурса, без сдачи внешнего независимого оценивания.

Соответствующий законопроект поддержали 238 народных депутатов. Он предусматривает внесение изменений в ч.3 статьи 44 Закона Украины "О высшем образовании".

"Для лиц, местом жительства которых является временно оккупированная территория и которые получили документ о среднем образовании, прием на обучение в одно из высших учебных заведений, расположенных на территории Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областей осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний в пределах установленных квот приема в высшие учебные заведения (научные учреждения) Украины", - говорится в цитируемой "УНН" поправке.

При этом отмечается, что в рамках квот предусмотрена тысяча мест госзаказа, которые будут распределяться между вузами четырех областей в порядке, установленном Кабинетом министров Украины.

Докладчик по этому вопросу, народный депутат Александр Спиваковский сообщил, что на реализацию законопроекта потребуется около 25 миллионов гривень.

Напомним, что в своей статье для ZN.UA Оксана Онищенко писала, что практика школьного репетиторства является проявлением более глубоких проблем украинского образования. Родители сомневаются в том, что школьные программы соответствуют программам ВНО.

Подробнее о проблемах репетирорства в Украине читайте в статье Оксаны Онищенко "Что делать с репетиторством в школах? Советы международных экспертов" в еженедельнике "Зерало недели. Украина".