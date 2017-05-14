Практика школьного репетиторства является проявлением более глубоких проблем украинского образования

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Родители украинских школьников сомневаются в том, что школьные программы соответствуют программам ВНО.

Школьное образование в Украине страдает от серьезных проблем

Распространенная в Украине практика школьного репетиторства является лишь внешним проявлением более глубоких проблем в образовании, пишет в своей статье дляОксана Онищенко.

Автор указывает, что несколько таких проблем выделили авторы исследования "Обзоры ОЭСР на тему добропорядочности в образовании: Украина 2017", проведенного в Украине Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Прежде всего, это неудовлетворительное качество преподавания в школе и перегрузка.

"Родители утверждают, что репетиторство от школьных учителей помогает обогащать знания детей и необходимо, чтобы компенсировать ограниченную эффективность обучения в классе — из-за слишком большого количества учеников, перегруженной учебной программы и недостаточной внимательности их детей", - цитирует автор отчет ОЭСР.

Помимо этого, репетиторство указывает на еще одну проблему – сомнения родителей в том, что школьные программы соответствуют программам ВНО.

Как отмечает Онищенко, эксперты, готовившие Обзор, обсуждали эту проблему со специалистами нескольких престижных украинских университетов и институтов повышения квалификации.

"Украинские эксперты считают, что "между ВНО и материалом, который преподают в школе, есть несоответствие, но оно не касается содержательной части. Скорее, оно проистекает из самого формата ВНО, который менее знаком учащимся, чем другие формы оценивания", - говорится в статье.

По словам автора, репетиторство является также проявлением проблемы неравного доступа к образованию, поскольку оплатить услуги репетитора могут себе позволить не все.

"Так, по данным Госстата, в 2016 г. затраты украинских домохозяйств на частные дополнительные занятия составляли 24% от общего дохода семьи. "Это отвечает результатам из других стран, где дети более богатых родителей больше склонны посещать репетиторов, чем дети из неимущих семей", читаем в Отчете", - указывает Онищенко.

Она также отметила, что представляя отчет об исследовании публично, директор департамента образования и навыков ОЭСР Андреас Шляйхер подчеркнул, что репетиторство — это феномен, требующий вмешательства органов власти.

Подробнее о проблемах репетирорства в Украине читайте в статье Оксаны Онищенко "Что делать с репетиторством в школах? Советы международных экспертов" в еженедельнике "Зерало недели. Украина".