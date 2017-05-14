Топ Новости
<
>

Посол ЕС похвалил Украину за проведение "Евровидения"

14 мая в 14:56

По его словам, Украина показала, что способна качественно проводить события мирового масштаба.

Мингарелли
Мингарелли считает, что Украина показала способность проводить крупные международные события.
Mission of Ukraine to the EU / Facebook
Глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли похвалил Украину за качественное проведение "Евровидения" в этом году, отметив, что наша страна показала способность проводить у себя события мирового масштаба.

Об этом он сказал по случаю Дня Европы, который сегодня отмечают в Украине.

"Я не эксперт в таких вопросах, но насколько я могу судить, все прошло на очень высоком уровне. Это еще раз подтверждает то, что украинцы и Украина могут выполнять все на высоком мировом уровне, когда идет речь об организации таких событий. После проведения чемпионата Европы по футболу несколько лет назад, это еще одно событие, которое свидетельствует о том, что украинцы могут проводить и конкурировать с наиболее развитыми странами мира в организации таких событий", - сказал дипломат.

Также посол ЕС пообещал Украине финансовую и политическую поддержку в процессе евроинтеграции. Он напомнил, что через несколько недель украинцы начнут пользоваться безвизовым режимом. Напомним, что ЕС выделил Украине 10 миллионов евро на поддержку реформы госуправления. В Кабмине планируют привлекать специалистов на открытых конкурсах для работы в министерствах.

По материалам: Укринформ
Читайте также
Тэги Украина Евровидение
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.47
EUR 28.79
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...
НОВОСТИ ДРУГИХ РЕСУРСОВ