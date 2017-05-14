Посол ЕС похвалил Украину за проведение "Евровидения"

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По его словам, Украина показала, что способна качественно проводить события мирового масштаба.

Мингарелли считает, что Украина показала способность проводить крупные международные события. Mission of Ukraine to the EU / Facebook

Глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли похвалил Украину за качественное проведение "Евровидения" в этом году, отметив, что наша страна показала способность проводить у себя события мирового масштаба.

Об этом он сказал по случаю Дня Европы, который сегодня отмечают в Украине.

"Я не эксперт в таких вопросах, но насколько я могу судить, все прошло на очень высоком уровне. Это еще раз подтверждает то, что украинцы и Украина могут выполнять все на высоком мировом уровне, когда идет речь об организации таких событий. После проведения чемпионата Европы по футболу несколько лет назад, это еще одно событие, которое свидетельствует о том, что украинцы могут проводить и конкурировать с наиболее развитыми странами мира в организации таких событий", - сказал дипломат.

Также посол ЕС пообещал Украине финансовую и политическую поддержку в процессе евроинтеграции. Он напомнил, что через несколько недель украинцы начнут пользоваться безвизовым режимом. Напомним, что ЕС выделил Украине 10 миллионов евро на поддержку реформы госуправления. В Кабмине планируют привлекать специалистов на открытых конкурсах для работы в министерствах.