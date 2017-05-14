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Посол ЕС пообещал Украине финансовую и политическую поддержку в процессе евроинтеграции

14 мая в 14:26

Он напомнил, что через несколько недель украинцы начнут пользоваться безвизовым режимом.

мингарелли
Посол ЕС заверил, что союз будет поддерживать реформы в Украине.
liga.net
Кроме финансовой и политической поддержки Евросоюз будет оказывать сопровождение Украине в проведении реформ. Об этом сегодня заявил председатель представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли по случаю Дня Европы.

"Украина сделала выбор в пользу европейской интеграции. И я хочу заверить вас, что Украина не будет двигаться сама этим путем. Мы будем помогать политически, финансово и давать лучшие советы о том, как справиться с проведением реформ в Украине... ЕС стоит рядом с Украиной в то время как перед вашей страной стоят огромные вызовы как в сфере безопасности, так и в социальной и экономической сферах", - сказал Мингарелли.

Он также напомнил, что между Украиной и ЕС через несколько недель начнет работать безвизовый режим.

"Это невероятно важное достижение, которое лучше всего свидетельствует о темпах и объемах реформ, которые происходят", - добавил посол ЕС.

Кроме того, Мингарелли вспомнил и об агрессии России против Украины.

"То, что происходит сегодня в Украине, на самом деле касается всей Европы, мы правда восхищаемся украинцами, их решимостью быть сильнее перед лицом внешней угрозы, взять судьбу в свои руки и строить лучшую страну и лучшее будущее", - подчеркнул дипломат.

Напомним, что ЕС выделил Украине 10 миллионов евро на поддержку реформы госуправления. В Кабмине планируют привлекать специалистов на открытых конкурсах для работы в министерствах.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги Украина посол реформа безвизовый Евросоюз
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