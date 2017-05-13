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ЕС выделил Украине 10 миллионов евро на поддержку реформы госуправления

13 мая в 16:18

В Кабмине планируют привлекать специалистов на открытых конкурсах для работы в министерствах.

Украина ЕС флаги
Евросоюз продолжает финансировать реформы в Украине
Василий Артюшенко, ZN.UA
Европейский Союз принял решение о выплате 10 миллионов евро первого фиксированного транша бюджетной поддержки в рамках программы ЕС по реформе государственного управления в Украине, сообщили в департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабмина.

"Это особенно важно именно сейчас, когда мы начали масштабную реформу министерств. Планируем привлечь лучших специалистов, которых будут избирать на открытых конкурсах", – сказал министр Кабинета министров Александра Саенко.

Он отметил, что среди других планов – создание новых мощных подразделений по стратегическому планированию и анализу политики.

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Как сообщалось, 4 апреля Международный валютный фонд обнародовал Меморандум сотрудничества с Украиной, в котором сказано о необходимости ускорения темпа реформ.

Открытая в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом около 17 млрд долларов первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы и выделение траншей. В 2015 года Украина получила только два транша – 5 млрд долларов в марте и 1,7 млрд долларов – в августе 2015 года. В сентябре 2016 года МВФ выделил Украине третий транш – на 1 млрд долларов, в апреле 2017 года Украина получила еще 1 миллиард в рамках четвертого транша.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги Украина реформы программа министерство
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