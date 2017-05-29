После вступления в силу безвиза вырастет число отказов во въезде украинцев в Польшу – пограничники

В ЕС через польскую границу попытаются попасть люди, которым ранее отказывали в визе.

Польские поганичники прогнозируют рост числа отказов во въезде для украинцев siaivo / Depositphotos

После вступления в действие безвизового режима между Украиной и ЕС , польские пограничники могут увеличить число отказов во въезде для граждан Украины. Это связано с тем, что безвизом попытаются воспользоваться те, кому ранее отказывали получении визы, сообщили в Пограничной службе Польши в ответ на информационный запрос " Укринформа".

"В результате введения безвизового режима бремя проверки цели въезда будет ложиться на плечи исключительно пограничников, которые будут выполнять задачи в процессе пограничной проверки. А проверка цели въезда на территорию Польши является одним из важнейших элементов пограничного контроля с точки зрения безопасности страны. Мы предполагаем, что в результате отмены визового режима на границе появится больше туристов, которые в нынешних условиях не получили бы визы, следовательно, увеличится количество отказов во въезде на территорию Польши", - информируют польские пограничники.

Совет ЕС окончательно утвердил визовую либерализацию Евросоюза с Украиной на заседании 11 мая. Таким образом, безвизовый режим вступит в силу в июне 2017 года. Для выезда за границу украинцам необходимо предоставить биометрический (с чипом) заграничный паспорт. Паспорта старого образца с открытой визой также действуют до окончания срока визы.

Ранее в Государственной миграционной службы заверили, что до конца года биометрические загранпаспорта оформят более 5 млн украинцев.

Подробнее о правилах пересечения границы с ЕС читаейте в материале ZN.UA "Безвизовый режим с ЕС: когда заработает и что он будет означать для украинцев".