Порошенко узаконил права украинцев на безвиз с ЕС

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Президент утвердил "дорожную карту" для чиновников, отвечающих за миграцию граждан.

Порошенко дал указ обеспечить права украинцев на безвизовые поездки в ЕС vlad_tsybulsky / Depositphotos

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ относительно обеспечения права граждан на безвизовые поездки в ЕС.

"Позавчера в Луцке я провел совещание с дипломатами, пограничниками, таможенниками, транспортниками, главами местных администраций. Мы проанализировали все узкие места на нашем безвизовом пути в Европу и по результатам этого совещания я подпишу сейчас указ, где четко отмечу, кто что еще должен сделать для того, что бы ни у кого не было препятствий на этом пути", - цитирует "Интерфакс-Украина" выступление Порошенко во время открытия Стамбульского парка в Одессе.

Совет ЕС окончательно утвердил визовую либерализацию Евросоюза с Украиной на заседании 11 мая. Таким образом, безвизовый режим вступит в силу в июне 2017 года. Для выезда за границу украинцам необходимо предоставить биометрический (с чипом) заграничный паспорт. Паспорта старого образца с открытой визой также действуют до окончания срока визы.

Ранее в Государственной миграционной службы заверили, что до конца года биометрические загранпаспорта оформят более 5 млн украинцев.

Подробнее о правилах пересечения границы с ЕС читаейте в материале ZN.UA "Безвизовый режим с ЕС: когда заработает и что он будет означать для украинцев".