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ЕС официально подписал предоставление Украине безвиза

17 мая в 15:44

Документ вступит в силу через 20 дней после его публикации.

Украина Евросоюз евроинтеграция
Евросоюз официально утвердил предоставление Украине безвизового режима
© European Council
В Европарламенте состоялась официальная церемония подписания визовой либерализации Евросоюза для Украины. Документ подписали президент Европейского парламента Антонио Таяни и министр внутренних дел и национальной безопасности председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела.

На церемонии присутствовал президент Украины Петр Порошенко. После подписания решения, оно должно быть обнародовано в Официальном журнале ЕС. Предполагается, что безвиз для Украины заработает уже с 11 июня.

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Ранее сообщалось, что Совет ЕС окончательно утвердит визовую либерализацию Евросоюза с Украиной на заседании 11 мая. Таким образом, безвизовый режим вступит в силу в июне 2017 года.

Напомним, что 9 марта комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам проголосовал за проект резолюции про внесение Украины в список стран, которым предоставляется безвизовый режим. За решение проголосовали 39 члена комитета, четверо проголосовали против.

По материалам: УНИАН
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Тэги подпись Украина Европа Порошенко
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