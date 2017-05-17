ЕС официально подписал предоставление Украине безвиза

Документ вступит в силу через 20 дней после его публикации.
На церемонии присутствовал президент Украины Петр Порошенко. После подписания решения, оно должно быть обнародовано в Официальном журнале ЕС. Предполагается, что безвиз для Украины заработает уже с 11 июня.окончательно утвердит визовую либерализацию Евросоюза с Украиной на заседании 11 мая. Таким образом, безвизовый режим вступит в силу в июне 2017 года.
Напомним, что 9 марта комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам проголосовал за проект резолюции про внесение Украины в список стран, которым предоставляется безвизовый режим. За решение проголосовали 39 члена комитета, четверо проголосовали против.УНИАН