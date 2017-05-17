ЕС официально подписал предоставление Украине безвиза

Документ вступит в силу через 20 дней после его публикации.

Евросоюз официально утвердил предоставление Украине безвизового режима © European Council

В Европарламенте состоялась официальная церемония подписания визовой либерализации Евросоюза для Украины. Документ подписали президент Европейского парламента Антонио Таяни и министр внутренних дел и национальной безопасности председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела.

На церемонии присутствовал президент Украины Петр Порошенко. После подписания решения, оно должно быть обнародовано в Официальном журнале ЕС. Предполагается, что безвиз для Украины заработает уже с 11 июня.

Ранее сообщалось, что Совет ЕСЕвросоюза с Украиной на заседании 11 мая. Таким образом, безвизовый режим вступит в силу в июне 2017 года.

Напомним, что 9 марта комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам проголосовал за проект резолюции про внесение Украины в список стран, которым предоставляется безвизовый режим. За решение проголосовали 39 члена комитета, четверо проголосовали против.