Сегодня состоится церемония подписания безвизового режима для Украины

Церемонию подписания визовой либерализации для Украины посетит Петр Порошенко.
В церемонии подписания также примет участие президент Украины Петр Порошенко. В рамках своей поездки в Страсбург, Порошенко также встретится с главой Европарламента и лидерами ключевых парламентских фракций.окончательно утвердит визовую либерализацию Евросоюза с Украиной на заседании 11 мая. Таким образом, безвизовый режим вступит в силу в июне 2017 года.
Напомним, что 9 марта комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам проголосовал за проект резолюции про внесение Украины в список стран, которым предоставляется безвизовый режим. За решение проголосовали 39 члена комитета, четверо проголосовали против.ZN.UA