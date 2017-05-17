Топ Новости
<
>

Сегодня состоится церемония подписания безвизового режима для Украины

17 мая в 09:56

Церемонию подписания визовой либерализации для Украины посетит Петр Порошенко.

безвизовый режим
Вступление безвиза в силу ожидается 11 июня
rossandhelen / Depositphotos
Сегодня в Страсбурге состоится церемония подписания предоставления Украине безвизового режима министром внутренних дел страны-председателя Евросоюза, которой является Мальта, Кармело Абелой и главой Европарламента Антонио Таянии. Вступление безвизового режима в силу прогнозируют на 11 июня.

В церемонии подписания также примет участие президент Украины Петр Порошенко. В рамках своей поездки в Страсбург, Порошенко также встретится с главой Европарламента и лидерами ключевых парламентских фракций.

Читайте также: Безвизовый режим с ЕС: когда заработает и что он будет означать для украинцев
Ранее сообщалось, что Совет ЕС окончательно утвердит визовую либерализацию Евросоюза с Украиной на заседании 11 мая. Таким образом, безвизовый режим вступит в силу в июне 2017 года.

Напомним, что 9 марта комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам проголосовал за проект резолюции про внесение Украины в список стран, которым предоставляется безвизовый режим. За решение проголосовали 39 члена комитета, четверо проголосовали против.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги безвизовый Украина Евросоюз Порошенко
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.43
EUR 29.23
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...