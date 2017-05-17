Сегодня состоится церемония подписания безвизового режима для Украины

Церемонию подписания визовой либерализации для Украины посетит Петр Порошенко.

Вступление безвиза в силу ожидается 11 июня rossandhelen / Depositphotos

Сегодня в Страсбурге состоится церемония подписания предоставления Украине безвизового режима министром внутренних дел страны-председателя Евросоюза, которой является Мальта, Кармело Абелой и главой Европарламента Антонио Таянии. Вступление безвизового режима в силу прогнозируют на 11 июня.

В церемонии подписания также примет участие президент Украины Петр Порошенко. В рамках своей поездки в Страсбург, Порошенко также встретится с главой Европарламента и лидерами ключевых парламентских фракций.

Ранее сообщалось, что Совет ЕСЕвросоюза с Украиной на заседании 11 мая. Таким образом, безвизовый режим вступит в силу в июне 2017 года.

Напомним, что 9 марта комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам проголосовал за проект резолюции про внесение Украины в список стран, которым предоставляется безвизовый режим. За решение проголосовали 39 члена комитета, четверо проголосовали против.