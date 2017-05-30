Порошенко потребовал от Нацкомсвязи удешевить роуминг

Президент просит подготовиться к безвизу.

Порошенко за дешевый роуминг facebook.com/petroporoshenko Президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О мерах, связанных с введением Европейским Союзом безвизового режима для граждан Украины".

В своем указе Порошенко поручил Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) рассмотреть вопрос снижения платы за услуги международного роуминга при пребывании украинцев на территории Европейского Союза.