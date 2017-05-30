Порошенко потребовал от Нацкомсвязи удешевить роуминг

Президент просит подготовиться к безвизу.
Порошенко за дешевый роуминг
facebook.com/petroporoshenko
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О мерах, связанных с введением Европейским Союзом безвизового режима для граждан Украины".
В своем указе Порошенко поручил Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) рассмотреть вопрос снижения платы за услуги международного роуминга при пребывании украинцев на территории Европейского Союза.
Плата за роуминг на территории Евросоюза будет отменена
с 15 июня 2017 года. Соответствующее постановление одобрили представители 28 стран Европейского Союза. С этого момента за мобильные телефонные разговоры, пересылку СМС-сообщений и доступ к интернету внутри стран ЕС не будет взиматься дополнительный тариф. Цена за европейский роуминг не будет превышать стоимости услуг домашнего оператора мобильной связи.
По материалам:
ZN.UA