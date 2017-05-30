Топ Новости
<
>

Порошенко потребовал от Нацкомсвязи удешевить роуминг

30 мая в 22:41

Президент просит подготовиться к безвизу. 

 
Порошенко телефон_1
Порошенко за дешевый роуминг
facebook.com/petroporoshenko
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О мерах, связанных с введением Европейским Союзом безвизового режима для граждан Украины". 
 
В своем указе Порошенко поручил Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) рассмотреть вопрос снижения платы за услуги международного роуминга при пребывании украинцев на территории Европейского Союза.
 
 
Плата за роуминг на территории Евросоюза будет отменена с 15 июня 2017 года. Соответствующее постановление одобрили представители 28 стран Европейского Союза.  С этого момента за мобильные телефонные разговоры, пересылку СМС-сообщений и доступ к интернету внутри стран ЕС не будет взиматься дополнительный тариф. Цена за европейский роуминг не будет превышать стоимости услуг домашнего оператора мобильной связи.
 
 
 
 
По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги союз связь Порошенко Украина Европа мобильный территория услуга президент интернет доступ СМС телефон
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.35
EUR 29.44
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...