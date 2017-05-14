Порошенко исключил принудительную эвакуацию населения из зоны АТО

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Глава государства отметил тенденцию к увеличению количества обстрелов в Донбассе.

Президент допустил добровольную эвакуацию жителей Авдеевки vk.com/strelkov_info

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не видит необходимости в принудительной эвакуацииДонецкой области или других населенных пунктов в зоне АТО, которые подвергаются обстрелам боевиков российско-террористических формирований.

"Никакой принудительной эвакуации не буде", – подчеркнул глава государства во время пресс-конференции в воскресенье, 14 мая.

По его словам, после обстрелов Авдеевки из города были вывезены 126 детей после предложения добровольной эвакуации. Большинство местных жителей предпочли остаться в городе.

Порошенко также сообщил, что во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным в марте он обсудил с ним идею пасхального перемирия с 1 апреля. После этого количество вражеских обстрелов в Донбассе существенно сократилось.

"Сейчас мы видим противоположную тенденцию, и количество обстрелов начинает увеличиваться", – констатировал президент Украины.

Напомним, вечером 13 мая террористы открыли огонь по жилым кварталам Авдеевки. В результате попадания снаряда во двор частного дома погибли мирных жителя, еще одного человека в тяжелом состоянии госпитализировали.

В связи с гибелью людей в Авдеевке президент Украины Петр Порошенко отменил посещение финала конкурса "Евровидение-2017" в Киеве.