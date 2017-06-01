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Половина украинцев считают, что страна решит проблемы лишь в отдаленной перспективе

1 июня в 15:46

Оценка респондентами способности Украины преодолеть проблемы и трудности зависит от их оценки уровня благосостояния собственной семьи.

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Украинцы верят в решение проблем страны, но в будущем
Херсонская ОГА
В течение 2015-2017 годов несколько снизилась доля тех, кто считает, что Украина способна преодолеть существующие проблемы в ближайшие годы (с 22% до 16%), и возросла доля тех, кто считает, что эти проблемы и трудности будут преодолены в более отдаленной перспективе (с 43% до 50%), свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Вместе с тем, по сравнению с 2016 годом уменьшилась доля тех, кто считает, что Украина вообще не способна их преодолеть (с 23% в феврале 2016 года и 24% в ноябре 2016 года до 19% в апреле 2017 года).

Наиболее существенно оценка респондентами способности Украины преодолеть проблемы и трудности зависит от их оценки уровня благосостояния собственной семьи – если среди респондентов, которые оценивают уровень благосостояния семьи как "очень плохое", считают, что Украина способна их преодолеть в течение ближайших нескольких лет, 10%, то среди тех, кто оценивает уровень благосостояния страны как "хорошее", так считают 30%. Придерживаются мнения, что Украина способна их преодолеть в более отдаленной перспективе, соответственно 38% и 43%, что она не способна их преодолеть – соответственно 31% и 14%.

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Центр Разумкова

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 21 по 26 апреля 2017 года 2018 респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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Напомним, что по данным опроса Центра Разумкова, более 80% украинцев оценивают экономическое положение страны как плохое или очень плохое: 39% украинцев определяют его как очень плохое, а 45% как "достаточно плохое", 14% – "не плохое и не хорошее", и лишь 1% – как хорошее.

По материалам: ZN.UA
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Тэги проблема благосостояние
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