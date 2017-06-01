Около 20% украинцев хотят покинуть страну из-за отсутствия перспектив

Намерения выехать из страны практически не зависят от прогноза респондентов относительно экономического положения страны.

Около четверти украинцев выражают эмиграционные настроения Андрей Товстыженко, ZN.UA

Две трети украинцев (66%) не намерены покидать страну, свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Отвечая на вопрос относительно намерений выехать из Украины в связи с отсутствием в стране перспектив, 12% ответили, что намерены выехать на временное трудоустройство и вернуться, когда ситуация в стране улучшится, 6% − что намерены выехать на постоянное жительство за границу, даже если не удастся трудоустроиться по специальности, а 5% − что намерены уехать, но это не связано с отсутствием перспектив.

Чем выше образовательный уровень респондентов, тем выше доля тех, кто намерен выехать на временное трудоустройство и вернуться, когда ситуация в стране улучшится (их доля возрастает от 7% среди тех, кто имеет среднее или неполное среднее образование, до 15% среди тех, кто имеет высшее образование).

Как показывают результаты исследования, намерения выехать из страны практически не зависят от прогноза экономического положения страны в ближайшем будущем. Если среди тех, кто считает, что экономическое положение в Украине в ближайшие 2-3 года изменится к лучшему, не намерены уезжать из Украины 68%, то среди тех, кто считает, что оно изменится в худшую сторону – столько же (68%).

Центр Разумкова

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 21 по 26 апреля 2017 года 2018 респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, что по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", среди украинских граждан, которые работали за рубежом в течение последних пяти лет, больше всего выезжали на работу в Польшу - 36%, на втором месте Россия (25%), по 5% работали в Чехии и Германии, 3% - в Италии, остальные - в других странах, в основном Западной Европы.