Более 80% украинцев оценивают экономическое положение страны как плохое или очень плохое

Большинство украинцев считают бедными и себя, и страну. Чем выше уровень собственного благосостояния, ты более позитивная оценка ситуации в стране.

Только 1% украинцев оценивают экономическое положение страны как хорошее Андрей Товстыженко, ZN.UA

Оценивая экономическое положение страны, 39% украинцев определяют его как очень плохое, а 45% как "достаточно плохое", 14% – "не плохое и не хорошее" и тольк 1% – как хорошее, свидетельствуют данные опроса

Оценка экономической ситуации в стране зависит от самооценки уровня благосостояния собственной семьи – среди респондентов, которые оценивают уровень благосостояния семьи как очень плохой, 99% оценивают экономическое положение страны как плохой или скорее плохой, тогда как среди тех, кто оценивает уровень благосостояния страны как хороший, такую оценку экономическому положению дают 60%, а 36% считают, что оно хорошее или очень хорошее.

Центр Разумкова

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 21 по 26 апреля 2017 года 2018 респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, что по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", три четверти (76%) украинцев считают, что дела в Украине идут в неправильном направлении, 13% - в правильном, каждый десятый не определился с ответом.