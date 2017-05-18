Полиция задержала разыскиваемого за участие в днепровских беспорядках 9 мая

В розыске находятся еще семь "титушек".

Еще один днепровский "титушка" попал в руки правоохранителей ГПУ

Следователи задержали еще одного подозреваемого. Ранее "титушка" был объявлен в розыск, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Задержанному инкриминированы ч. 1 статьи 294 и ч. 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины – участие в массовых беспорядках и хулиганство.

В настоящее время прокуратура планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее правоохранители установили 15 возможных участников столкновений 9 мая в Днепре. Четверо из них были впоследствие арестованы, один – вышел из СИЗО после внесения 128 тысяч гривень залога.

Как сообщалось, 9 мая в Днепре произошли столкновения ветеранов АТО с членами одного из спортивных клубов города, которые охраняли организованное "Оппоблоком" шествие, и сотрудниками полиции. В областном управлении Нацполиции назначили служебное расследование действий правоохранителей во время беспорядков на массовых мероприятиях, а руководство МВД заменило начальников городского и областного управлений полиции.