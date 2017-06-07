Топ Новости
<
>

Подозреваемого в покушении на Осмаева и Окуеву арестовали на два месяца

7 июня в 16:44

Для участия в судебном заседании подозреваемый был доставлен на суд в сопровождении врачей и под усиленной охраной.

94329
Оксана Блищик / Facebook
Суд арестовал подозреваемого в покушении на жизнь добровольцев АТО Адама Осмаева и Амину Окуеву на 60 суток без права внесения залога, сообщила пресс-секретарь Прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Как указала Максимец в Facebook, подозреваемого доставили на судебное заседание в сопровождении врачей, под усиленной охраной. 

По ее словам, в уголовном производстве открытом по факту покушения,проводятся все необходимые следственные действия.

"На месте события проведен следственный эксперимент. Кроме того, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе  дактилоскопическое исследование с целью идентификации личности подозреваемого. Также с привлечением Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины продолжается проверка обстоятельств получения подозреваемым паспорта гражданина Украины", - отметила представитель прокуратуры.

Тэги
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.25
EUR 29.55
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...