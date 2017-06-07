Подозреваемого в покушении на Осмаева и Окуеву арестовали на два месяца

Для участия в судебном заседании подозреваемый был доставлен на суд в сопровождении врачей и под усиленной охраной.

Оксана Блищик / Facebook

Суд арестовал подозреваемого в покушении на жизнь добровольцев АТО Адама Осмаева и Амину Окуеву на 60 суток без права внесения залога, сообщила пресс-секретарь Прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Как указала Максимец в Facebook, подозреваемого доставили на судебное заседание в сопровождении врачей, под усиленной охраной.

По ее словам, в уголовном производстве открытом по факту покушения,проводятся все необходимые следственные действия.

"На месте события проведен следственный эксперимент. Кроме того, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе дактилоскопическое исследование с целью идентификации личности подозреваемого. Также с привлечением Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины продолжается проверка обстоятельств получения подозреваемым паспорта гражданина Украины", - отметила представитель прокуратуры.